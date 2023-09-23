Соболев назвал мощной команду Камеруна, соперника сборной России

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу является хорошим соперником для команды России, в ней выступают мощные игроки. Такое мнение журналистам высказал нападающий московского "Спартака" и сборной России Александр Соболев.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил журналистам, что сборная России 12 октября сыграет с командой Камеруна. Встреча пройдет в Москве.

"Камерун - хорошая команда, - сказал Соболев. - Я смотрел ее игры на чемпионате мира, это мощная команда. Матч будет дома, будет классная игра, мы дадим бой, но и они захотят выиграть".

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0). В сентябре 2023 года на сбор команды России были вызваны 49 игроков, первая группа провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), вторая сыграла вничью с командой Катара (1:1).