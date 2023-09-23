Кущенко: баскетболисты "Фенербахче" не смогли найти ответ защите "Локомотива-Кубани"

В финале Суперкубка Единой лиги ВТБ краснодарский клуб сыграет с петербургским "Зенитом"

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Игроки турецкого баскетбольного клуба "Фенербахче" не смогли найти ответ защите и движению мяча игроков "Локомотива-Кубани" из Краснодара в полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Локомотив-Кубань" победил "Фенербахче" со счетом 105:89.

"В первом полуфинале мы увидели работу интересной конструкции "Локомотива-Кубани", которая выращивает свою молодежь, - сказал Кущенко. - С каждой игрой ребята матереют и принимают все более качественные решения. К тому же у них есть качественные легионеры, которые не вытесняют молодежь, а помогают ей. Сегодня мы видели, как одна из сильнейших команд Европы не смогла ничего придумать в концовке против защиты и движения мяча "Локомотива".

В другом полуфинале петербургский "Зенит" победил "Пари Нижний Новгород" (86:61). Также в турнире за пятое место московский ЦСКА в овертайме обыграл столичный МБА (105:98), а казанский УНИКС уступил турецкому "Бешикташу" (68:75).

"Новая формула турнира свела ЦСКА с молодой командой МБА, и их игра была равной, дошло до овертайма, накал борьбы как в плей-офф. Игра между УНИКСом и "Бешикташем" тоже была очень интересная, но что этот матч, что предыдущий они проиграли как под копирку, контролируя ход игры три четверти. Что касается "Зенита", то команда укомплектована высококлассными игроками, а у нижегородцев пока есть проблемы с ротацией", - отметил собеседник агентства.

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является "Зенит".