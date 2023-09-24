"Крылья Советов" на первом месте, "Спартак" победил "Динамо". Итоги дня в РПЛ

В субботу в РПЛ прошли три матча

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Программа девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовала в субботу тремя матчами. В этот день самарские "Крылья Советов" благодаря победе над "Сочи" вышли на первое место в турнирной таблице, а московский "Спартак" на своем поле обыграл столичное "Динамо".

В центральной встрече дня "Спартак" на "Открытие банк - Арене" победил со счетом 1:0 "Динамо". Мяч на 7-й минуте забил конголезский полузащитник Тео Бонгонда, который отличился с передачи Александра Соболева. Для Бонгонды этот гол стал 5-м в 12 матчах за "Спартак" во всех турнирах, футболист перешел в московский клуб из испанского "Кадиса" 12 июля. Соболев набрал седьмое результативное действие (четыре гола, три результативные передачи) в девяти матчах за красно-белых в этом сезоне.

В перерыве встречи "Спартак" сделал вынужденную замену: вместо получившего травму вратаря Александра Селихова вышел Александр Максименко. Еще до окончания первого тайма Селихов получил повреждение, из-за чего ему помогал медицинский штаб, но замена произошла только в перерыве. Как сообщил журналистам главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль после матча, Селихов почувствовал боль в спине, поэтому в команде не стали рисковать. Первым вратарем на старте сезона в "Спартаке" был Максименко, который провел семь матчей во всех турнирах, в двух из них не пропустив. Однако в последних играх в РПЛ первым голкипером был Селихов, в четырех матчах в его активе три встречи без пропущенных мячей.

"Спартак" провел четвертый "сухой" матч в текущем сезоне, а также третий подряд. В прошлом туре чемпионата красно-белые обыграли "Сочи" (1:0), а в матче группового этапа Фонбет - Кубка России оказались сильнее команды "Пари Нижний Новгород" (3:0). 26 августа красно-белые на своем поле сыграли вничью с грозненским "Ахматом" (0:0). "Динамо" впервые в сезоне не забило ни одного мяча, в прошлый раз бело-голубые завершали матч без голов 3 июня 2023 года, когда на выезде уступили "Оренбургу" в матче 30-го тура РПЛ (0:3).

Важная победа для "Спартака", эксперименты Лички

Абаскаль рад тому, как команда отреагировала на неудачный отрезок с четырьмя матчами без побед в РПЛ до паузы на сентябрьские матчи сборных. "Сегодня мы одержали очень важную победу, что касается счета, то у нас было много возможностей увеличивать преимущество, - сказал Абаскаль. - В первом тайме до 30-й минуты у нас было три-четыре хороших момента, но мы их не реализовали, у соперника в первом тайме были дальние удары с 20 метров, конечно, нужно было не давать их наносить, блокировать. Мы понимали, что матч будет сложным, "Динамо" - это очень сильная команда, понимали, как они атакуют, через центр. Я рад, что мы выиграли, это третья победа за короткий отрезок. Команда не пропустила, это говорит о многом, в отношении каждого футболиста. Очень здорово и важно, как ты реагируешь после неудачного периода, важно, что ты встаешь и идешь дальше".

При этом Абаскаль остался недоволен тем, что главный арбитр встречи Павел Кукуян показал желтую карточку Максименко за задержку времени. "Мне кажется, это какое-то сумасшествие, - отметил Абаскаль. - Ему показывают желтую карточку в первом же эпизоде. 20 тысяч человек видели, как больше 10 подобных задержек совершают игроки соперника".

"Динамо" из-за решения медицинского штаба не смогло рассчитывать на защитников Диего Лаксальта и Сергея Паршивлюка, а также на полузащитников Луку Гагнидзе и Даниила Фомина. Как объяснил журналистам главный тренер "Динамо" Марцел Личка, защитник Дмитрий Скопинцев заболел и пропустил несколько тренировок, из-за чего Николас Маричаль сыграл слева. "Мы говорили про контратаки соперника и, к сожалению, снова быстро пропустили, как и в первой игре. Мы неплохо отреагировали на пропущенный мяч, у нас проходили атаки по флангам, хорошо доводили мяч до штрафной, но там нам не хватало игроков, - сказал Личка, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Второй тайм мы начали неплохо, здорово перемещали мяч, имели хорошие шансы забить, но уже в четвертом матче подряд у нас проблемы с реализацией. Считаю, что сегодня мы все же заслуживали минимум одно очко. Хотел бы отдельно отметить отличную работу судьи, который давал бороться и не свистел ненужных фолов".

Во втором тайме вместо нападающего Федора Смолова вышел защитник Скопинцев. Личка объяснил переход на игру в три центральных защитника необходимостью рисковать при проигрышном счете. "Да, три защитника играли в центре, Луис Чавес - в опорной зоне, а Скопинцев и Эли Даса растягивали игру на флангах, пытаясь обыгрывать один в один и делать хорошие кроссы. Мы пошли на определенный риск, и у нас были хорошие моменты, чтобы отличиться, но реализация подвела", - отметил Личка.

Президент РПЛ Александр Алаев отметил работу главного арбитра встречи. "Очень понравилась игра, - сказал Алаев ТАСС. - Эксперты разберут тактические нюансы, очень удивило построение "Динамо", состав. Но игра понравилась, привел детей, друзей - все в восторге, отличный футбол, настоящее дерби. Сегодня тот самый случай, когда мне хочется отметить Павла Кукуяна. Я не знаю, может быть, потом разберут, найдут какие-то ошибки, но то, что я увидел с трибуны, без повторов, - хорошая динамика, уровень борьбы, каких-то ошибок нет, ни одного обращения к VAR [системе видеоассистента рефери]. Благодаря этому во многом смотрелась игра".

"Спартак" набрал 16 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. "Динамо" с 15 очками располагается на 5-й строчке. В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Динамо" в гостях встретится с грозненским "Ахматом". Матчи пройдут 1 октября.

Первое поражение "Ахмата" при Ромащенко

В первом матче дня "Крылья Советов" дома обыграли "Сочи" со счетом 2:1. В составе победителей голами отметились Никита Салтыков (4) и Амар Рахманович (41), у "Сочи" отличился Кристиан Нобоа (90+7, с пенальти). "Крылья Советов" благодаря победе набрали 18 очков в 9 матчах и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ, "Сочи" с 6 очками располагается на 14-й позиции. В следующем туре самарская команда дома 1 октября сыграет со "Спартаком", "Сочи" в тот же день на выезде встретится с воронежским "Факелом".

"Нам очень важны были три очка, - сказал главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Мы настраивались на игру с качественной командой, кто смотрел матч, понимает, что "Сочи" умеет играть в футбол. У них много опытных, умных футболистов, их игра представляет для нас серьезную сложность. Игроки "Сочи" нас растягивали, и мы понимали, что должны на это отвечать. В этой ситуации мы уже по счету отдали сопернику чуть больше территории, но соперник так играл, что сложно было оказывать давление. Есть удовлетворение от счета, но по игре, нашему самочувствию, по тому, с какой энергией провели второй тайм, к себе есть вопросы".

Президент "Сочи" Борис Ротенберг назвал игру команды в матче с "Крыльями Советов" безвольной. "Безвольная игра. Поэтому и не забивают", - сказал Ротенберг "Спорт-экспрессу", добавив, что команде нужно улучшать реализацию моментов. "Сочи" увеличил серию из поражений до шести матчей. В последний раз команда выиграла 19 августа, когда оказалась дома сильнее "Ростова" (4:0) в матче РПЛ. Сочинская команда провела первый матч в чемпионате страны после ухода Дмитрия Хохлова с поста главного тренера, его сменил Александр Точилин.

Также в субботу "Ахмат" на выезде уступил калининградской "Балтике" со счетом 0:1. Гол на 43-й минуте в свои ворота забил игрок "Ахмата" Евгений Харин. "Ахмат" потерпел первое поражение под руководством главного тренера Мирослава Ромащенко. Специалист возглавил команду 18 августа, сменив Сергея Ташуева. Под его руководством грозненцы ранее одержали две победы и дважды сыграли вничью в чемпионате России. "Балтика" прервала серию из пяти матчей без побед в РПЛ (четыре поражения, одна ничья).

Команда из Калининграда одержала вторую победу в чемпионате и поднялась на 13-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Ахмат" с 11 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Балтика" 30 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Ахмат" 1 октября примет столичное "Динамо".

Программа девятого тура РПЛ продолжится в воскресенье и понедельник. 24 сентября состоятся игры "Пари Нижний Новгород" - "Оренбург", "Зенит" - "Локомотив", "Ростов" - ЦСКА и "Краснодар" - "Урал". 25 сентября "Факел" дома сыграет с "Рубином".