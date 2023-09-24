Алаев рассказал, когда опубликуют календарь на оставшиеся матчи РПЛ в 2023 году

Календарь будет опубликован после окончания группового этапа "пути РПЛ" Кубка России

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Расписание последних в 2023 году матчей Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет опубликовано в ноябре после окончания группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом ТАСС рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

18 августа было опубликовано расписание матчей с 8-го по 15-й тур включительно. Пока неизвестны точные даты игр 2023 года с 16-го по 18-й тур.

"Календарь на оставшиеся матчи РПЛ этого года будет опубликован после окончания группового этапа "пути РПЛ" Кубка России, - сказал Алаев. - Он завершится, будет жеребьевка четвертьфинала. По-моему, это будет 3 ноября. И мы сразу опубликуем, чтобы потом не переделывать".

Последние матчи заключительного, шестого тура группового этапа "пути РПЛ" Кубка России пройдут 2 ноября.