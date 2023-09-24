Федун считает, что "Спартак" мог обыграть "Динамо" с более крупным счетом

"Спартак" 23 сентября дома обыграл "Динамо" со счетом 1:0

ТАСС, 24 сентября. Матч против столичного "Динамо" получился трудным для футболистов московского "Спартака", однако красно-белые могли одержать победу с более крупным счетом. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Игра тяжелая, конечно, но уже хорошо, что третий матч подряд мы не пропускаем, это важно. Похоже, [Гильермо] Абаскаль (главный тренер "Спартака" - прим. ТАСС) нащупывает основной состав: [Даниил] Хлусевич вернулся на левый фланг, неплохо сыграл [Алексис] Дуарте, в целом команда билась. Если бы [Квинси] Промес был поудачливее, счет мог бы быть крупным", - сказал Федун.

23 сентября "Спартак" на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак" набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов" 1 октября.