"Динамо" получило первый транш от "Фенербахче" за футболиста Шиманьского

Клуб ожидает от "Торино" денег за переход Сабы Сазонова в конце сентября, рассказал Павел Пивоваров

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" получил первый транш от турецкого "Фенербахче" за трансфер польского полузащитника Себастьяна Шиманьского. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"Мы уже получили деньги за Николаса Моро от "Болоньи", за Арсена Захаряна от "Реал Сосьедад", - сказал Пивоваров. - Теперь мы получили первый транш от "Фенербахче" за Себастьяна Шиманьского. По Сабе Сазонову ожидаем деньги от "Торино" в конце сентября".

12 июля "Динамо" объявило о переходе Шиманьского в "Фенербахче".

23 сентября "Динамо" в гостях уступило московскому "Спартаку" со счетом 0:1 в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). "Мы недовольны результатом", - отметил собеседник агентства.

В матче из-за повреждения не принимал участие полузащитник Даниил Фомин, который до этого пропустил две встречи. "Надеемся, что Даниил Фомин восстановится к следующей игре", - заключил Пивоваров.

"Динамо" после девяти матчей набрало 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московская команда 1 октября на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".