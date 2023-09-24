24 сентября, 07:38
Летние олимпийские виды спорта

Чемпион России велосипедист Цветков выступит за Узбекистан на Азиатских играх

Главный тренер сборной России отметил, что спортсмен не был лидером среди велогонщиков своего возраста

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Никита Цветков, выигравший в 2022 году две золотых медали на юниорских чемпионатах России в велогонках на шоссе, включен в заявку сборной Узбекистана на Азиатские игры в китайском Ханчжоу. Как сказал ТАСС главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян, уход Цветкова в другую команду является определенной потерей для отечественного спорта.

На Азиатских играх 18-летний Цветков будет выступать в велогонках на треке, он заявлен в командную гонку преследования и мэдисон.

"Уход Цветкова не стал для нас какой-то громадной потерей, этот спортсмен не был лидером среди велосипедистов своего возраста, - сказал Абрамян. - Но, с другой стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нашего вида спорта".

В апреле 2022 года Цветков стал победителем первенства России в групповой горной гонке, в августе в составе сборной Москвы он выиграл золото юниорского первенства страны в командной шоссейной гонке. В июне 2023 года на чемпионате Азии по велотреку в Малайзии выступавший за Узбекистан Цветков занял пятое место в мэдисоне и шестое - в командной гонке преследования.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. 

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Летние олимпийские виды спорта
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