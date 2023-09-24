Чемпион России велосипедист Цветков выступит за Узбекистан на Азиатских играх

Главный тренер сборной России отметил, что спортсмен не был лидером среди велогонщиков своего возраста

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Никита Цветков, выигравший в 2022 году две золотых медали на юниорских чемпионатах России в велогонках на шоссе, включен в заявку сборной Узбекистана на Азиатские игры в китайском Ханчжоу. Как сказал ТАСС главный тренер сборной России по велошоссе Иракли Абрамян, уход Цветкова в другую команду является определенной потерей для отечественного спорта.

На Азиатских играх 18-летний Цветков будет выступать в велогонках на треке, он заявлен в командную гонку преследования и мэдисон.

"Уход Цветкова не стал для нас какой-то громадной потерей, этот спортсмен не был лидером среди велосипедистов своего возраста, - сказал Абрамян. - Но, с другой стороны, когда уходят молодые спортсмены, это плохо для нашего вида спорта".

В апреле 2022 года Цветков стал победителем первенства России в групповой горной гонке, в августе в составе сборной Москвы он выиграл золото юниорского первенства страны в командной шоссейной гонке. В июне 2023 года на чемпионате Азии по велотреку в Малайзии выступавший за Узбекистан Цветков занял пятое место в мэдисоне и шестое - в командной гонке преследования.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.