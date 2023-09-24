Кущенко: клубы баскетбольной Единой лиги ВТБ не затерялись бы в еврокубках

Российские команды играют в хороший и качественный баскетбол, отметил глава Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Команды, выступающие в баскетбольной Единой лиге ВТБ, сохранили приличный уровень и не затерялись бы на европейских соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

24 сентября в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ, который проходит в Москве, встретятся петербургский "Зенит" и краснодарский "Локомотив-Кубань". По ходу турнира они обыграли турецкие клубы: "Зенит" победил "Бешикташ", а "Локомотив-Кубань" - "Фенербахче".

"Наши команды играют в очень хороший, качественный баскетбол, и это видно по матчам против сильных турецких команд. У нас здорово двигается мяч, проходят отличные комбинации, потому что в лиге играют исполнители высокого уровня. "Фенербахче" показал, что их исполнительское мастерство и командная игра также находятся на высоком уровне, но у них не получилось обыграть "Локомотив-Кубань". Я бы сказал, что уровень наш команд приличный, мы могли бы спокойно заявить несколько команд в еврокубки, и мы бы там не только не затерялись, но и занимали бы хорошие места", - сказал Кущенко.

В июле члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24.