Защитник пропустил два последних матча столичной команды в РПЛ

ТАСС, 24 сентября. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия должен чаще попадать в стартовый состав на матчи красно-белых. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший владелец "Спартака" Леонид Федун.

"Почему Джикия не попадает в основной состав? Купили [серба Срджана] Бабича, большого защитника, который, в принципе, выглядит хорошо. Тем более у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем. Это спорт, тут всегда существует конкуренция, нужно доказывать свое право на место в составе. Хотя, на мой взгляд, он - капитан и всегда был основой "Спартака", - сказал Федун.

Джикии 29 лет, в текущем сезоне он провел за "Спартак" восемь матчей и не отметился результативными действиями. Игрок не выходил на поле в двух последних матчах красно-белых в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) против "Сочи" (1:0) и московского "Динамо" (1:0).