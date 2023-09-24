Эфиопская бегунья Ассефа установила мировой рекорд в марафоне

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды

ТАСС, 24 сентября. Представительница Эфиопии Тигист Ассефа заняла первое место в женском зачете на Берлинском марафоне, преодолев дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды.

Ассефа обновила мировой рекорд, принадлежавший кенийке Бриджид Косгеи и державшийся с 2019 года. Тогда Косгеи на забеге в Чикаго пробежала марафонскую дистанцию за 2 часа 14 минут и 4 секунды.

В мужской части лучшим стал двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге, который преодолел дистанцию за 2 часа 2 минуты и 42 секунды. В прошлом году спортсмен установил мировой рекорд, финишировав с результатом 2 часа 1 минута 9 секунд.

Ассефе 29 лет, в 2022 году она также стала победительницей Берлинского марафона с результатом 2 часа 15 минут 37 секунд.

Марафон в Берлине проводится с 1974 года в последнее воскресенье сентября, он входит в престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Лондоне, Чикаго и Нью-Йорке. Победители марафона получат по $50 тыс.