Реванш Монсон - Тактаров может пройти в ноябре

Изначально поединок должен был пройти 29 сентября, но был отменен

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Поединок между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам смешанных единоборств (ММА) может состояться в ноябре. Об этом Монсон сообщил ТАСС.

"Бой может пройти в ноябре", - сказал Монсон.

Поединок должен был пройти 29 сентября, но был отменен. В первом бою по правилам бокса была зафиксирована ничья.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 56 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам ММА, еще в 2 боях была зафиксирована ничья.