Федор Емельяненко может возглавить набсовет Союза ММА России

21 сентября президиум Союза ММА России принял отставку Федора Емельяненко с поста главы организации

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Союза ММА России может возглавить бывший президент организации Федор Емельяненко. Об этом ТАСС сообщили в Союзе ММА России.

"Федор Емельяненко может возглавить наблюдательный совет союза. Это один из вариантов", - сказал собеседник агентства.

21 сентября президиум Союза ММА России принял отставку бывшего главы организации Емельяненко. Он возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще 1 бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.