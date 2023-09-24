Теннисистка Саккари заявила, что равняется на Медведева в отношении к критике

Спортсменка назвала россиянина очень умным и сообразительным

ТАСС, 24 сентября. Греческая теннисистка Мария Саккари, как и первая ракетка России Даниил Медведев, использует критику в свой адрес для дополнительной мотивации. Комментарий Саккари приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

"Когда вы доказываете, что критикующие вас люди не правы, это топливо. Для меня это работало как топливо, - заявила Саккари. - Спасибо им, они дали мне силы".

В воскресенье Саккари выиграла турнир серии WTA 1 000 в мексиканской Гвадалахаре. Это титул стал вторым для греческой теннисистки и самым престижным в ее карьере. С 2019 года она проиграла в шести финалах.

Интервьюер сравнил Саккари с Медведевым, который неоднократно высказывался о критике подобным образом. "Я равняюсь на него, - сказала греческая теннисистка, смеясь. - Он очень умный и очень сообразительный".

Саккари 28 лет, она занимает девятое место в мировом рейтинге. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал на Открытом чемпионате Франции и на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. В 2021 году Медведев выиграл Открытый чемпионат США, а в составе российской команды стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.