Прыгуны в воду россияне Мялин и Качанов заявлены от Узбекистана на Азиатские игры

Спортсмены были исключены из списка кандидатов в основной состав сборной России 11 августа

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Чемпион Универсиады 2015 года Игорь Мялин и серебряный призер Международного фестиваля университетского спорта Вячеслав Качанов будут выступать за сборную Узбекистана по прыжкам в воду на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. Об этом свидетельствуют заявочные списки участников соревнований, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

27-летний Мялин и 20-летний Качанов были исключены из списка кандидатов в основной состав сборной команды России 11 августа. Они стали единственными представителями Узбекистана, заявленными на Азиатские игры на соревнования по прыжкам в воду.

На Универсиаде 2015 года в Кванджу Мялин стал победителем в синхронном миксте вместе с Дарьей Говор. Тогда же он завоевал индивидуальное серебро в прыжках с десятиметровой вышки, командное серебро и бронзу в мужских синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Качанов - чемпион Европы 2021 года среди юниоров в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Месяц назад стал вторым в прыжках с трехметрового трамплина на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.