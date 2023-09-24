Реунков назвал фантастическим рекорд эфиопки Ассефы на Берлинском марафоне

Спортсменка в воскресенье преодолела дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Результат, который показала на Берлинском марафоне эфиопка Тигист Ассефа, пробежавшая дистанцию на более чем две минуты быстрее мирового рекорда, является фантастическим. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2014 года в марафонском беге Алексей Реунков.

"Я до сих пор в шоке от этого результата, мне в него пока сложно поверить, - признался Реунков. - Никогда не думал, что женщины могут бежать марафон быстрее 2:12. Предполагал, что такое может произойти лет через 10, не раньше. То, что случилось сегодня, это нечто фантастическое".

29-летняя Ассефа, преодолев в воскресенье дистанцию за 2 часа 11 минут 53 секунды, обновила мировой рекорд, принадлежавший кенийке Бриджид Косгеи и державшийся с 2019 года. Тогда Косгеи на забеге в Чикаго пробежала марафонскую дистанцию за 2 часа 14 минут и 4 секунды.

"Да, она бежала за пейсмейкером, но такое практикуется на многих крупных марафонах. С тех времен, когда я выбегал из 2:12, многое поменялось - появилась карбоновая обувь, после чего результаты как у мужчин, так и у женщин, серьезно улучшились. Сейчас появился новый прототип суперлегкой обуви, в которой бежала эфиопка. В общем, обувь, конечно, помогла Ассефе пробежать быстрее", - считает собеседник ТАСС.

"Но помимо обуви, на мой взгляд, есть и другие объяснения этому феноменальному результату. Наверно, речь идет о грамотной подготовке к марафону и правильно выбранной стратегии бега, ну и восстановление должно быть тоже на высоком уровне. Все эти факторы в сумме, думаю, и привели к новому мировому рекорду", - заключил Реунков.

Реункову 39 лет. В 2018 году он стал победителем чемпионата России по марафонскому бегу в Волгограде.