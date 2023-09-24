Тарпищев: теннисист Хачанов постепенно набирает форму после травмы

В воскресенье россиянин в трех сетах обыграл американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в Китае

МОСКВА, 24 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Карен Хачанов постепенно набирает форму после травмы и высоких результатов на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае от него ждать не стоит. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Карен постепенно втягивается в турнирный ритм, набирает форму после той травмы. Хорошо, что одержал непростую победу, что вышел в полуфинал, но больших результатов от него ждать не стоит. Даже несмотря на то, что он первый сеяный. Ему сейчас важно подготовиться к "Мастерсам", - сказал Тарпищев.

В воскресенье Хачанов обыграл американца Маккензи Макдональда в четвертьфинале турнира в Чжухае - 4:6, 6:4, 6:4. В полуфинале россиянин встретится с Себастьяном Кордой из США.

На турнире в Чжухае Хачанов одержал первые с июня победы в одиночном разряде. После поражения 6 июня от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции он снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома. На корт россиянин вернулся в августе - сыграл два матча парного разряда на турнире ATP серии "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо). На своем следующем турнире - Открытом чемпионате США - Хачанов проиграл в первом круге.

В текущем сезоне осталось два турнира ATP серии "Мастерс" - в Шанхае (4-15 октября) и Париже (30 октября - 5 ноября). Хачанов выигрывал парижский турнир в 2018 году.