Свищев считает, что нужно продолжить диалог с WADA, оценив его претензии

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Необходимо проанализировать претензии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и продолжить диалог с организацией, оценив правомочность ее требований. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Мы слышали информацию, что дело РУСАДА может пойти в суд, - сказал Свищев. - Считаем, что в данном случае правильно не соглашаться с претензиями WADA. Но не надо забывать, что диалог с WADA надо продолжать, нужно оценить правомочность их требований. Излишние требования WADA мы принимать не планируем, но объективные вопросы и соответствие законодательства мы планируем рассмотреть".

"Нами внесен законопроект, который устраняет указанные WADA пробелы. Сейчас мы посмотрим на его актуальность и соответствие всем нормам. И при положительном заключении правительства и Администрации президента законопроект будет принят, а все пробелы будут устранены", - добавил парламентарий.

22 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА, заявив, что российская организация не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

WADA предложило наказания, которые вступят в силу через 21 день с момента уведомления. Если РУСАДА не устранит несоответствия или не обжалует их, WADA запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы. Помимо этого, WADA предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования на территории страны, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Также представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.

Если РУСАДА не согласится с обвинениями и обратится в CAS, санкции WADA не могут начать действовать до решения суда.