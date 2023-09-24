"Зенит" выпустил программку к матчу РПЛ с "Локомотивом" только в электронном виде

Печатные версии программок вернутся к следующему домашнему матчу петербургской команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" только в электронном виде выпустил программку к матчу девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" в честь акции "Эконеделя", устроенной совместно с Газпромбанком. Матч пройдет под слоганом "Игра на опережение".

Матч между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет в воскресенье на "Газпром-Арене" и начнется в 16:30 мск.

14 сентября пресс-служба "Зенита" сообщила, что матч с "Локомотивом" станет экологическим. С 22 по 26 сентября "Зенит" проводит эконеделю, игра посвящена заботе об окружающей среде. Петербургский клуб выпустил официальную программку к матчу только в digital-формате. Игроки обеих команд, судьи и комментаторы получат планшеты, в которых будет вся необходимая информация об игре. Печатные версии программок вернутся к следующему домашнему матчу "Зенита".

Помимо этого, на центральном круге поля размещен баннер в поддержку экологической инициативы "Игра на опережение", команды выйдут на построение перед началом встречи в брендированных футболках из органического хлопка, выращенного методами, не наносящими вред экологии.

"Зенит" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в восьми матчах. "Локомотив" с 12 очками располагается на восьмой позиции.