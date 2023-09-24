Конгресс IBSF не рассматривал вопрос возвращения российских бобслеистов и скелетонистов

Президент Федерации бобслея России отметил, что в целом атмосфера на конгрессе было спокойной

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), проходивший в воскресенье в пригороде Барселоны, не рассматривал вопрос допуска российских спортсменов на турниры под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов, принимавший участие в работе конгресса.

"В прошлом году на конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона было принято решение, в котором говорится, что все спортсмены Федерации бобслея России или спортсмены, иным образом связанные с Федерацией бобслея России, временно отстраняются от участия в соревнованиях IBSF до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока ситуация не улучшится настолько, чтобы допуск для команд Федерации бобслея России или команд, иным образом связанных с Федерацией бобслея России, мог быть восстановлен, - напомнил Пегов. - Исполнительный комитет имеет право отменить временное отстранение частично или в полном объеме, как только это станет разумно целесообразным с учетом оценки обстоятельств, приведших к принятию данной меры. К сожалению, исполком IBSF не посчитал возможным изменить данное решение и вынести это на рассмотрение сегодняшнего конгресса".

"В целом атмосфера на самом мероприятии была спокойной, хотя некоторые негативные выпады в адрес российской делегации со стороны отдельных участников делались. Отечественные бобслеисты и скелетонисты продолжат тренироваться и соревноваться в России и готовиться к международным стартам, когда IBSF примет положительное решение в отношении наших спортсменов", - добавил собеседник ТАСС.

Международная федерация бобслея и скелетона в июле 2022 года на конгрессе в Лозанне отстранила российских спортсменов от участия в турнирах под эгидой организации до изменения ситуации. Решение об отстранении российских спортсменов было принято в результате голосования. Недопуск россиян стал возможен после того, как конгресс большинством голосов принял поправки в устав IBSF, согласно которым международная федерация получила право отстранять спортсменов той или иной страны в исключительных случаях. Однако сама Федерация бобслея России сохранила членство в IBSF и не была поражена в международных правах.