24 сентября, 14:46
Летние олимпийские виды спорта

Российский дзюдоист Инал Тасоев выиграл золотую медаль на этапе Большого шлема

EPA-EFE/ NUNO VEIGA
Инал Тасоев
© EPA-EFE/ NUNO VEIGA

В финальной схватке россиянин победил Гурама Тушишвили из Грузии

ТАСС, 24 сентября. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг на этапе Большого шлема. Соревнования проходят в Баку.

В финальной схватке Тасоев победил Гурама Тушишвили из Грузии.

Ранее золотую медаль выиграл Михаил Игольников (до 90 кг), серебро в активе Матвея Каниковского (до 100 кг), бронза досталась Махмадбеку Махмадбекову (до 73 кг) и Тамерлану Башаеву (свыше 100 кг).

Этап Большого шлема в Баку проходил с 22 по 24 сентября. В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля 2023 года исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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