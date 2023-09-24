"Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

Команды в нынешнем сезоне не потерпели ни одного поражения

ТАСС, 24 сентября. Лондонские "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью со счетом 2:2 в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе "Арсенала".

На 26-й минуте мяч в свои ворота забил игрок "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро, в составе "Арсенала" отличился Букайо Сака (54-я минута, с пенальти). У "Тоттенхэма" оба мяча забил Сон Хын Мин (42, 55).

"Арсенал" и "Тоттенхэм" в текущем сезоне не потерпели ни одного поражения (четыре победы, две ничьи). Обе команды набрали по 14 очков. "Тоттенхэм" занимает четвертое место, "Арсенал" располагается на пятой строчке.

В следующем туре "Тоттенхэм" примет "Ливерпуль", "Арсенал" на выезде сыграет с "Борнмутом". Встречи пройдут 30 сентября.