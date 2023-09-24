Ольховский назвал впечатляющей игру теннисиста Карацева в матче против Норри

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу россиянина

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россиянин Аслан Карацев показал впечатляющую игру против британца Кэмерона Норри в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

"Довольно уверенная победа, Аслан играл очень впечатляюще. Соперник у Карацева был непростой, но Аслан сейчас держит очень хорошую форму, резко и остро атакует. Я надеюсь, что он сможет удержать такую форму до конца сезона", - сказал Ольховский.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.