"Пари НН" проиграл "Фенербахче" в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 82:80 в пользу турецкой команды

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. "Пари Нижний Новгород" со счетом 80:82 проиграл турецкому "Фенербахче" в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу. Турнир проходит на "ВТБ-Арене" в Москве.

В финальном матче сыграют петербургский "Зенит" и краснодарский "Локомотив-Кубань". Встреча начнется в 20:00 мск.

В матче за пятое место московский ЦСКА со счетом 87:91 проиграл турецкому "Бешикташу". В игре за седьмое место казанский УНИКС обыграл столичный МБА (83:64).

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. Действующим победителем соревнований является "Зенит".