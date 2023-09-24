Футболист "Локомотива" Баринов признался, что чувствовал возможность победы над "Зенитом"

В команде не обращали внимания на то, что ей не давали шансов на победу в матче с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" не обращали внимания на то, что команде не давали шансов перед матчем с "Зенитом". Об этом журналистам заявил капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов.

"Локомотив" на выезде обыграл петербургский "Зенит" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1.

"После той игры с "Оренбургом" (0:2) было важно победить. Никто не давал "Локомотиву" шансов? Честно, не обращали внимания, было чувство, что можем выиграть. Поэтому всем, кто в нас не верил, передаю привет, да и для Артема [Дзюбы], думаю, принципиальный матч был, поэтому он выложился, отдал все силы, приносил пользу команде", - сказал Баринов.

После 9 матчей "Локомотив" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице с 15 очками, "Зенит" идет третьим, в его активе 17 очков. В следующем туре "Зенит" сыграет с "Оренбургом" на выезде 30 сентября, "Локомотив" в этот же день примет в Москве "Пари Нижний Новгород".