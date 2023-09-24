Спортивный директор "Локомотива" назвал закономерным результат матча с "Зенитом"

Железнодорожники одержали победу со счетом 2:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал заслуженную и закономерную победу в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

Встреча завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1.

"Наверное, сейчас эмоции, как после каждой победы, такие шикарные, все рады, тем более [в соперниках был] "Зенит". Очень хорошая и интересная игра была, наверное, закономерный результат. Я не вижу преимущества у "Зенита" такого глобального, чтобы сказать, что незаслуженная победа, очень дисциплинированно и качественно сыграли, выполнили установку тренера достойно. Надеюсь, что эта победа даст толчок "Локомотиву", что мы будем набирать очки после этого", - отметил Ульянов.

"Сейчас очень сильный чемпионат, уровнем все подравнялись, слабых команд нет, все играют достойно, с каждой командой тяжело. Мы проиграли "Оренбургу", а они сегодня уступили. Вся команда была очень настроена, мотивирована, никого не отмечу, потому что все молодцы, и тренерский штаб, персонал, все были заточены на победу. К этому матчу, может быть, особенно готовились, все-таки Петербург, главная наша команда", - добавил спортивный директор "Локомотива".

"Локомотив" набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре столичная команда 30 сентября примет "Пари Нижний Новгород".