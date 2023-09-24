24 сентября, 17:41
Летние неолимпийские виды спорта

Турнир по рукопашному бою "Занимаешься спортом - служишь Родине" прошел в Москве

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 15 регионов страны

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Турнир по армейскому рукопашному бою "Занимаешься спортом - служишь Родине" на призы движения "Трезвая Россия", посвященный участникам специальной военной операции, прошел в Москве.

"Развитие военно-прикладных видов спорта, особенно в молодежной среде, является важнейшей областью патриотического воспитания подрастающего поколения, способствует подготовке молодых людей к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 15 регионов страны.

Соревнования прошли среди детей от 8 до 17 лет по армейскому рукопашному бою, а также функциональному многоборью, тактической медицине и практической стрельбе. Турнир проведен Спортивной федерацией армейского рукопашного боя России совместно с Федерацией функционального многоборья и Федерацией практической стрельбы России. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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