Соловейчик назвал блестящим выступление российских дзюдоистов на этапе Большого шлема

Россияне завоевали в Баку три золотые, серебряную и три бронзовые медали

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские дзюдоисты блестяще выступили на этапе Большого шлема в Баку и показали замечательные результаты. Об этом журналистам заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Золотые медали выиграли Инал Тасоев (весовая категория свыше 100 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Рамазан Абдулаев, серебро в активе Матвея Каниковского (до 100 кг), бронза досталась Махмадбеку Махмадбекову (до 73 кг), Тамерлану Башаеву (свыше 100 кг) и Сабине Гилязовой (до 48 кг).

"Благодарю наших ребят и девушек за блестящее выступление и самоотверженный труд - это лучший результат. "Большой шлем" - это серьезные соревнования, которые дают хорошие рейтинговые очки для отбора на Олимпийские игры, поэтому они были для нас очень важны. Нашим спортсменам сейчас очень трудно, поскольку у них меньше турниров, чем у иностранцев, а также нет международных тренировочных лагерей. И то, что в таких условиях они дают замечательный результат, является лучшим подарком для всех нас", - отметил Соловейчик.

"Тренеры сборной проводят большую работу, в команде появилось много молодых талантливых дзюдоистов. Сегодня мы видели Матвея Каниковского, который в 21 год на равных борется с призерами Олимпийских игр, и Михаила Игольникова, снова набравшего прекрасную форму. Потенциал у ребят огромный, и наша мощная, как никогда, команда готова к решению поставленных задач", - добавил президент Федерации дзюдо России.

Этап Большого шлема в Баку проходит с 22 по 24 сентября. В сентябре 2022 года исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил российских и белорусских спортсменов от выступления на международных соревнованиях. 29 апреля исполком IJF принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований под эгидой организации в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.