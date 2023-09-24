Дзюдоист Тасоев рассказал, что у него была уверенность в победе на этапе Большого шлема

В финальной схватке российский спортсмен победил Гурама Тушишвили из Грузии

БАКУ, 24 сентября. /ТАСС/. Российский дзюдоист Инал Тасоев отметил, что у него была уверенность в победе на этапе Большого шлема в Баку. Об этом Тасоев рассказал журналистам.

В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг Тасоев победил Гурама Тушишвили из Грузии.

"Напряженная получилась схватка, на такую я и настраивался. Тушишвили в Баку был в очень хорошей форме. В острой ситуации решение принимали судьи-профессионалы, рад, что их вердикт был в мою пользу", - отметил Тасоев.

Время между схватками Тасоев проводил на трибуне, откуда наблюдал за своими будущими соперниками. "Мне нужно видеть, с кем я буду бороться в следующем круге, я всех знаю, но каждый из них мог преподнести сюрприз. Смотрел я и схватки Гурама Тушишвили, отметил для себя, что борьба у нас по стилю разная, и сегодня у меня была уверенность, что смогу выиграть. Но понимал, что будет нелегко", - сказал Тасоев.

В этой же весовой категории бронзовую медаль завоевал Тамерлан Башаев, который в четвертьфинале проиграл Тушишвили. "В четвертьфинальной схватке с Тушишвили я допустил непростительную ошибку, на которую он меня, как в игре, подловил так, что я даже непроизвольно улыбнулся, - рассказал Башаев. - В целом за выступление в Баку поставлю себе все-таки "троечку", потому что мне не хватило выдержки, особенно в четвертьфинале действовал безрассудно и бессмысленно, хотя мог потерпеть, "помариновать" соперника, чтобы отработать более качественно. В малом финале, судя по поддержке публики, мне это удалось лучше".

Золотую медаль в весовой категории до 90 кг выиграл Михаил Игольников. "В первой схватке ты рискуешь всем, а в финале понимаешь, что уже в призах, поэтому можешь позволить себе бороться более раскрепощенно, - отметил он. - Сегодня я получил удовлетворение от того, что сделал, ставлю себе "четыре".