"Атлетико" нанес "Реалу" первое поражение в чемпионате Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Атлетико"

ТАСС, 25 сентября. "Атлетико" на своем поле со счетом 3:1 обыграл "Реал" в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Альваро Мората (4-я, 46-я минуты) и Антуан Гризманн (18). У проигравших отличился Тони Кроос (35).

"Реал" потерпел первое поражение в текущем чемпионате. Команда выиграла все пять стартовых матчей. "Реал" с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Атлетико" набрал 10 очков в пяти играх и располагается на пятой строчке.

В следующем туре "Реал" 27 сентября примет "Лас-Пальмас". "Атлетико" 28 сентября на выезде сыграет с "Осасуной".