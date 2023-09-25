24 сентября, 21:02
Футбол в Испании

"Атлетико" нанес "Реалу" первое поражение в чемпионате Испании по футболу

EPA-EFE/ Kiko Huesca
Полузащитник "Атлетико" Маркос Льоренте и полузащитник "Реала" Джуд Беллингем
© EPA-EFE/ Kiko Huesca

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Атлетико"

ТАСС, 25 сентября. "Атлетико" на своем поле со счетом 3:1 обыграл "Реал" в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Альваро Мората (4-я, 46-я минуты) и Антуан Гризманн (18). У проигравших отличился Тони Кроос (35).

"Реал" потерпел первое поражение в текущем чемпионате. Команда выиграла все пять стартовых матчей. "Реал" с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Атлетико" набрал 10 очков в пяти играх и располагается на пятой строчке.

В следующем туре "Реал" 27 сентября примет "Лас-Пальмас". "Атлетико" 28 сентября на выезде сыграет с "Осасуной". 

Теги:
Футбол в Испании
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация