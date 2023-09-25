Корстин считает, что баскетболисты "Зенита" выглядят сейчас сильнее всех в Единой лиге ВТБ

Петербуржцы стали победителями Суперкубка Единой лиги ВТБ, обыграв в финале "Локомотив-Кубань"

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный "Зенит" заслуженно выиграл Суперкубок Единой лиги ВТБ - сейчас клуб выглядит сильнее остальных в лиге. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Баскетболисты петербургского "Зенита" со счетом 85:83 обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходил на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Суперкубок полностью оправдал высокие, прежде всего спортивные ожидания. В каждом матче были борьба, интрига и эмоции. Лучшие клубы Единой лиги ВТБ, команда Евролиги "Фенербахче" и участник Еврокубка "Бешикташ" - все бились за победу, - сказала Корстин. - Никто не отбывал номер, и все выкладывались по полной - отсюда и накал. Поздравляю "Зенит" с заслуженной победой, на сегодняшний день питерская команда выглядит сильнее остальных".

В матче за третье место турецкий "Фенербахче" со счетом 82:80 победил "Пари Нижний Новгород". Во встрече за пятое место московский ЦСКА со счетом 87:91 проиграл турецкому "Бешикташу". В игре за седьмое место казанский УНИКС обыграл столичный МБА (83:64).

"Отличный баскетбол показал "Локо", сначала в овертайме обыграл ЦСКА, потом перешагнул через "Фенербахче", а вот в финале, на мой взгляд, команде Александра Секулича не хватило опыта. Благодарю турецкие клубы за то, что украсили наш суперкубок и добавили перчинки. МБА, например, никогда еще не играл против "Фенербахче", и для команды это был очень полезный опыт. Прилично выглядит "Нижний" - команда Зорана Лукича готова к старту сезона и находится в отличной форме, - сказала Корстин. - Хочу поблагодарить "Московский спорт" за совместную организацию суперкубка, а также всех зрителей, которые посетили "ВТБ-Арену".

Суперкубок Единой лиги ВТБ проводился в третий раз, он носит имя заслуженного тренера СССР Александра Гомельского. В 2021 году турнир выиграл ЦСКА, в прошлом сезоне победителем стал "Зенит". Лучшим результатом "Локомотива-Кубани" в Суперкубке Единой лиги ВТБ ранее было 4-е место в 2021 году.