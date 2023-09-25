Потасовка, удаление и возвращение Дзюбы в Петербург. "Локомотив" на выезде победил "Зенит"

Победа стала для железнодорожников первой с 2017 года в Санкт-Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" на выезде обыграл петербургский "Зенит" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта победа стала для железнодорожников первой с 2017 года в Санкт-Петербурге.

Встреча на "Газпром-Арене" завершилась со счетом 2:1 в пользу "Локомотива". Игра прошла в присутствии 36 267 зрителей. На матче была экологическая акция: с 22 по 26 сентября "Зенит" проводит "Эконеделю", в связи чем клуб сделал официальную программку к игре с железнодорожниками только в digital-формате, печатные версии вернутся к следующей домашней игре сине-бело-голубых. Помимо этого, футболисты петербургской команды вышли на построение в брендированных футболках из органического хлопка, выращенного методами, не наносящими вред экологии.

В стартовом составе "Локомотива" вышел бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба, которого трибуны встретили свистом и гулом. Он впервые с 2022 года вернулся в Санкт-Петербург. Футболист выступает за железнодорожников с февраля 2023 года, в прошлом сезоне он встречался со своей бывшей командой, тогда игра прошла в Москве. Сам Дзюба тоже еще до начала встречи оказывал болельщикам "Зенита" внимание, после ухода с поля из-за замены поклонники футбола из Санкт-Петербурга вновь освистали нападающего.

Дзюба очень старался во время игры, но результативных действий не совершил. У "Локомотива" отличились Максим Глушенков (60-я минута) и Наир Тикнизян (90+1). У проигравших мяч забил Матео Кассьерра (22). Тикнизян отпраздновал свой гол снятием футболки, за что получил желтую карточку, позднее он толкнул бразильского полузащитника Вендела, за что был наказан вторым предупреждением и удален. В тот момент произошла небольшая потасовка между футболистами команд. После окончания игры возникла еще одна потасовка, но она была почти сразу остановлена.

Дзюба счастлив

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал неприятным поражение от "Локомотива", но специалист уверен, что еще ничего не потеряно для команды. "Начали мы неплохо, но после половины первого тайма отдали инициативу, позволили сопернику наносить удары по нашим воротам, создавать опасные ситуации, - сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Второй тайм был лучше, нужно было забивать. Хорошие подходы были, но последних передач нам не хватало для того, чтобы более надежно сыграть в атаке. В конце матча ошиблись, пропустили. Не только не ничья, а еще и проиграли сегодня. К сожалению, такие матчи бывают, в этом сезоне их очень много - это становится для нас хорошей пищей для размышлений. Будем работать и готовиться к следующему матчу. Еще ничего не потеряно, но поражение неприятное".

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов заявил, что горд командой. "Что касается характера матча, думаю, что стратегический план сработал за счет того, что мы выпустили двух быстрых фланговых футболистов в начале встречи, - сказал Галактионов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Достаточно неплохо владели территорией, инициативой. Единственный мяч, который соперник забил после атаки, мы легко пропустили. И у нас был хороший момент, у Дмитрия Баринова, мы могли завершать. Немного отдали инициативу в начале второго тайма, но наши замены перевернули ход матча - дали скорость и динамику игре. Мы гордимся нашей командой, тем, что на поле "Зенита", действующего чемпиона, одержали победу. Для нас это очень знаменательная, важная победа".

"Локомотив" впервые с 2017 года одержал выездную победу над "Зенитом". Москвичи четыре года не могли победить "Зенит", последний раз до этого матча железнодорожники обыгрывали петербуржцев 28 сентября 2019 года (1:0). Дзюба заявил журналистам, что испытывает счастье после победы над своей бывшей командой. Футболист на вопрос об отношениях с Семаком, которому он не пожал руку после прошлого матча, ответил: "А кто это?"

В конце матча защитник "Локомотива" Максим Ненахов сфолил на Венделе, после этого Тикнизян толкнул бразильского полузащитника. Мнения об игре и начале потасовки разделились. Нападающий "Зенита" Иван Сергеев считает результат незакономерным. "Мы играли в атаку, соперник больше действовал на контратаках. Я бы не сказал, что мы где-то просели, просто где-то не повезло, сегодня результат плохой для нас, - сказал он журналистам. - Эпизод с потасовкой? Был игровой момент, Вендел там не специально ударил, началась какая-то заварушка, я вступился просто. Футбольные эмоции".

Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов и Тикнизян считают, что не прав был Вендел. "Чуть-чуть поцарапали мне шею, это был Вендел, это случилось тогда, когда была стычка с Тикнизяном. С чего все началось? Конечно, он [начал]. Ненахов фолит, он его хочет коленкой ударить, это не по-футбольному, за это нужно наказывать", - сказал Баринов журналистам. Тикнизян согласился с ним. "Вендел играет коленкой в голову Ненахову. Если это не красная карточка, то можно, наверное, драться на поле", - сказал Тикнизян.

"Локомотив" набрал 15 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице. "Зенит" потерпел второе поражение в чемпионате и прервал пятиматчевую беспроигрышную серию в турнире (четыре победы, одна ничья). Команда из Санкт-Петербурга с 17 очками располагается на 3-й строчке. В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с "Оренбургом" 30 сентября, железнодорожники в тот же день на своем поле встретятся с "Пари Нижний Новгород".

ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью

В другом матче дня ЦСКА ушел от поражения в матче с "Ростовом", проигрывая со счетом 1:3. Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев голы забили Алексей Миронов (7-я минута) и Егор Голенков (12 и 50). У гостей отличились Келлвен (26), Федор Чалов (65) и Аббосбек Файзуллаев (70). 22-летний Келлвен и 19-летний Файзуллаев забили первые голы в РПЛ, оба игрока перешли в ЦСКА в летнее трансферное окно.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил, что тренерский штаб будет разбирать определенные моменты по итогам игры с "Ростовом". "Очень обескураживающее начало матча, дальний удар немножко нас встряхнул, но мы не отреагировали должным образом, - сказал Федотов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. - Допустили ошибки в простых моментах, сами себе "привезли". Нам есть что анализировать и над чем думать. Мы хорошо разминаемся, и по настрою в раздевалке совершенно не чувствуется, что матч может начаться таким образом. Второй гол перевернул все с ног на голову: мы включились, показали, на что способны".

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин объяснил, что произошло с командой. "После 2:0, когда Хорен Байрамян не забил в пустые ворота, была одна игра, затем другая, - сказал Карпин. - Из-за чего? Как раз поэтому, когда нечего терять, не боишься, когда есть что терять, тогда боишься".

Перед матчем "Ростов" подготовил анонсирующее видео для матча по мотивам кинофильма "Бумер", что привлекло дополнительный интерес к игре. На видео футболисты "Ростова" Миронов и Данил Глебов отбирают машину у человека в маске коня.

ЦСКА набрал 13 очков в 9 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 9 очками располагается на 11-й позиции. В следующем туре армейский клуб дома сыграет с калининградской "Балтикой" 30 сентября, ростовчане днем ранее на своем поле встретятся с екатеринбургским "Уралом".

"Краснодар" вернул себе лидерство

Также в воскресенье "Краснодар" на своем поле обыграл "Урал" со счетом 2:0. На 54-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Урала" Егор Филипенко. На 77-й минуте отличился Кевин Ленини. "Урал" продлил серию без побед до четырех матчей, в последний раз подопечные Виктора Гончаренко выиграли в РПЛ 19 августа, обыграв на выезде "Балтику" (1:0).

"Краснодар" остается единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в текущем чемпионате. Краснодарцы одержали шесть побед при трех ничейных результатах. Команда Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 21 очком. "Урал" набрал 14 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с казанским "Рубином" 30 августа, "Урал" днем ранее на выезде встретится с "Ростовом".

"Пари НН" на своем поле победил "Оренбург" со счетом 3:1. Нижегородская команда с 14 очками поднялась на 7-е место в турнирной таблице РПЛ, "Оренбург" с 8 очками располагается на 12-й позиции. В следующем туре "Пари НН" на выезде сыграет с "Локомотивом" 30 сентября, "Оренбург" в тот же день на своем поле примет "Зенит".

Программа девятого тура стартовала в субботу. В этот день "Крылья Советов" дома победили "Сочи" (2:1), "Ахмат" на выезде уступил "Балтике" (0:1), "Спартак" на своем поле обыграл "Динамо" (1:0). Девятый тур завершится в понедельник, "Факел" дома сыграет с "Рубином".