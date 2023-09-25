"Лучше, чем в Евролиге". На Суперкубке Единой лиги ВТБ опробовали российские мячи

Во время турнира баскетболистки играли мячом из переработанного пластика

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу стал первым турниром, в котором играли мячом российского производства. ТАСС рассказывает о спортивном снаряде отечественного производства и делится впечатлениями игроков сильнейших российских и турецких команд от игры с ним.

На Суперкубке Единой лиги ВТБ баскетболисты играли мячом из переработанного пластика - Jogel Ecoball 2.0. Инициатива по созданию мяча, отвечающего экологическим требованиям, исходила от почетного президента Единой лиги ВТБ, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. На производство одного мяча уходит восемь полулитровых бутылок.

Впервые он был продемонстрирован на площадке II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в Сочи. С мячом ознакомился премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Jogel Ecoball 2.0 стал первым российским мячом, получившим сертификат Международной федерации баскетбола (FIBA) первого уровня. Ранее на матчах Единой лиги ВТБ использовался мяч фирмы Wilson, которая в 2022 году решила прекратить сотрудничество и уйти с российского рынка.

На турнир в Москву приехали восемь команд. Среди участников были московские ЦСКА и МБА, петербургский "Зенит", казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань", "Пари Нижний Новгород", а также турецкие "Фенербахче" и "Бешикташ". Победителем соревнований второй год подряд стал петербургский клуб. Отечественные мячи понравились как игрокам российских команд, так и зарубежным гостям.

Победитель Евролиги 2017 года игрок "Бешикташа" Берк Угурлу в беседе с ТАСС отметил, что мяч сделан очень профессионально и качественно. "Мне очень понравился ваш мяч, видно, что его делали профессионалы, он очень качественный. Он похож на мяч фирмы Spalding, которым играют в Евролиге, российский даже получше", - сказал турецкий баскетболист.

"Мяч следующего уровня"

По мнению главного тренера "Фенербахче" грека Димитриса Итудиса, ранее работавшего в ЦСКА и дважды приводившего армейцам к победам в Евролиге, мяч получился мягким и приятным для игроков. "Мы пробовали эти мячи на тренировках и в играх. Очень хорошие мячи, моим игрокам они очень понравились. У них хорошее сцепление, они довольно мягкие и приятные", - отметил специалист.

Бронзовому призеру Олимпийский игр Семену Антонову, выступающему за ЦСКА, мячи также понравились, однако он считает, что им нужна дополнительная обкатка. "Мы пока не так много тренировались ими, так как у нас были сборы за границей, но, на мой взгляд, мячи получились хорошими. Они еще свежие, можно сказать, только с завода, поэтому нуждаются в обкатке, но лично у меня никаких нареканий к ним нет. Сейчас индустрия так развита, что чем-то удивить довольно трудно, мячи делают примерно одинаковые, но тем не менее это не умаляет заслуг отечественного производителя, наши мячи получились ничем не хуже", - сказал собеседник агентства.

Его американский одноклубник Каспер Уэйр, набравший в одном из матчей турнира 41 очко, отметил, что ему хорошо подходят российские мячи. "Действительно, мы пока не так много ими играли, но точно могу сказать, что они мне подходят. Наверное, они подходят не только мне, могу сказать, что мы всей командой наслаждаемся игрой новыми мячами", - рассказал баскетболист ТАСС.

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира и президент "Пари Нижний Новгород" Сергей Панов признался, что не знал, где был произведен мяч, но приятно был им удивлен. "Если честно, до сегодняшнего дня я даже не знал, что это наши мячи. Я приятно удивлен, они получились отличными очень высокого качества", - отметил Панов.

Несмотря на положительные отзывы со стороны игроков и специалистов, мяч может быть еще доработан к началу регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, о чем ТАСС рассказал ее президент Сергей Кущенко. "Все сделано было с колес, мы сделали мяч следующего уровня, наша экологическая повестка сохранилась. Мы ждем замечаний от клубов, чтобы, возможно, доработать какие-то детали и усовершенствовать мяч к началу сезона. Пока все довольны, трехочковые залетают, проценты у спортсменов довольно высокие", - заявил Кущенко.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 30 сентября.