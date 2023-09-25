Фигуристка Щербакова считает потенциально интересной работу тренера

В 2022 году спортсменка поступила в Российский университет спорта "ГЦОЛИФК"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова закончила первый курс тренерского факультета и считает потенциальной интересной для себя работу тренера, но выбор относительно будущей карьеры спортсменка еще не сделала. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Я закончила только первый курс тренерского факультета. Даже не представляла до этого, как много нужно знать, чтобы стать тренером. Если ты что-то умеешь сам, это совершенно не означает, что ты знаешь, как этому научить других. Особенно если говорить о спорте высших достижений", - сказала Щербакова.

Щербакова в 2022 году поступила в Российский университет спорта "ГЦОЛИФК".

"Работа тренером очень ответственная. Потенциально, конечно, это очень интересно. Но я сегодня еще не готова отвечать, что мне интереснее после завершения карьеры: тренировать или же выбрать совершенно другой род деятельности. В обоих случаях мне предстоит еще многому учиться", - подчеркнула спортсменка.