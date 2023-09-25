25 сентября, 06:46
Футбол в России

Романцев заявил, что для "Спартака" только первое место будет хорошим результатом

После девяти туров столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Спартак" нужно выполнять поставленные цели, только первое место по итогам сезона можно считать хорошим результатом для команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев.

"Для того, чтоб анализировать, нужно быть внутри команды, поэтому тут вопрос не ко мне, я только как болельщик смотрю. Лучшая фраза из тех, которую придумали после того, как англичане придумали футбол: "Самое красивое в футболе - счет", - поэтому игра забудется, а счет останется, и самым красивым будет только место, которое они займут в конце сезона. И если займут первое место - это будет хорошая работа, все остальные места для "Спартака" неудачные, ведь если поставили цели, то надо их выполнять", - сказал Романцев.

23 сентября "Спартак" дома обыграл московское "Динамо" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

"Спартак" набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 1 октября сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов". 

Теги:
Российский футбол
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