25 сентября, 06:57
Сборные по баскетболу

Сборная России по баскетболу может провести матчи с иностранными клубам в феврале

Андрей Кириленко отметил, что Российская федерация баскетбола ведет работу по поиску соперников

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная сборная России может провести товарищеские матчи с иностранными клубами в феврале 2024 года. Об этом ТАСС рассказал президент Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В феврале 2023 года российская сборная провела два товарищеских матча в Сербии с местными командами - с "Мегой" (85:74) и ФМП (85:75).

"Может быть, в февральское окно мы проведем товарищеские встречи с какими-нибудь иностранными клубами. Работа [по поиску соперников] идет. В нынешних условиях мы ищем, чтобы был какой-то выход наружу", - сказал Кириленко.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

© Информационное агентство ТАСС
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