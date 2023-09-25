Победитель баскетбольной Евролиги Воронцевич не думает о завершении карьеры

Спортсмен отметил, что продолжает получать удовольствие от баскетбола

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Трехкратный победитель Евролиги Андрей Воронцевич, выступающий за "Пари Нижний Новгород", продолжает получать удовольствие от баскетбола и не думает о завершении карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.

"Не знаю, как долго еще буду играть, но мыслей о завершении карьеры нет. Буду играть столько, сколько отведет Бог. Я продолжаю получать удовольствие от баскетбола, радуюсь каждому дню. У меня есть энергия, есть запал, любовь к спорту, я еще не устал от него", - сказал Воронцевич.

Воронцевичу 36 лет, в межсезонье он перешел из казанского УНИКСа, ставшего победителем Единой лиги ВТБ, в "Пари Нижний Новгород". С 2006 по 2020 годы баскетболист выступал за московский ЦСКА, с которым трижды становился победителем Евролиги и 13 раз выигрывал чемпионат России. В составе сборной России Воронцевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года.