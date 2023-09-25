25 сентября, 08:45
Баскетбольные еврокубки

Итудис надеется на скорое возвращение российских клубов в европейские турниры

Михаил Терещенко/ ТАСС
Главный тренер баскетбольного клуба "Фенербахче" Димитрис Итудис
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Спорт должен объединять, подчеркнул главный тренер "Фенербахче"

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер турецкого "Фенербахче" грек Димитрис Итудис надеется, что российские клубы скоро получат возможность вновь выступать на европейски баскетбольных турнирах. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мы были рады принять участие в суперкубке и надеемся, что российские клубы вернутся в европейские турниры как можно раньше. Спорт должен объединять, а не разъединять, и люди, которые вовлечены в спорт должны иметь возможность соревноваться, - сказал Итудис. - Очень надеюсь, что ЦСКА рано, а не поздно вернется в Евролигу. Тоже самое касается "Зенита", "Локо", УНИКСа".

24 сентября "Фенербахче" занял третье место на Суперкубке Единой лиги ВТБ, соревнования прошли в Москве. С 2014 по 2022 год Итудис возглавлял московский ЦСКА.

В июле члены ассамблеи Евролиги согласились оставить в силе отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24. 

© Информационное агентство ТАСС
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