Мамиашвили заявил, что по итогам чемпионата мира по борьбе последуют кадровые решения

Россияне в вольной борьбе завоевали четыре медали на турнире, в греко-римской - одну, в женской части соревнований российская команда осталась без наград

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) проведет детальный анализ результатов российской сборной на завершившемся чемпионате мира в Белграде, по итогам которого будут приняты кадровые решения. Об этом ТАСС рассказал президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

"После детального разбора будут приняты кадровые решения. Что касается вольной борьбы, чуть переформатируем работу по вертикали, определим задачи, исходя из анализа упущенного в психологическом плане. Греко-римская борьба - отдельная тема, нужно убрать эмоции и объективно пробежаться по всему, что происходит в команде, как построена работа. Разбор, безусловно, будет и по женской команде", - сказал Мамиашвили.

"Разобраться с итогами чемпионата дня не хватит, это не только о спорте, это о психологии, о условиях, в которых мы все находились. Да, можно анализировать техническую сторону, функциональное состояние спортсмена, его технические возможности, но если спортсмен выходит неуправляемый и проигрывает среднестатистическому сопернику "в одну кассу", тут нечего анализировать. Да, практически в каждом весе мы были лишены возможности создать конкурентную среду, мы понимали - те, кто на это способен, на данном этапе не имели возможности выступить. Но оправданием или каким-то объяснением это служить не может, нужно делать выводы и искать пути решения", - добавил он.

Чемпионат мира по спортивной борьбе прошел в Белграде и завершился 24 сентября. Российские борцы вольного стиля завоевали четыре награды (две золотые, одну серебряную и одну бронзовую) и заняли второе место в медальном зачете. В греко-римской борьбе россияне завоевали одну медаль, в женской борьбе российская команда не завоевала ни одной награды.