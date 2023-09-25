КДК РФС рассмотрит выход за пределы технической зоны футболиста "Локомотива" Дзюбы

Орган также рассмотрит скандирования болельщиками "Спартака" ненормативной лексики на матче с "Динамо"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит выход за пределы технической зоны нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы во время матча девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"Кроме сегодняшнего матча, по всем играм тура РПЛ составлена повестка заседания, - сказал Григорьянц. - Рассмотрим скандирования болельщиками "Спартака" ненормативной лексики на матче с "Динамо". На матче с "Зенитом" нападающий Артем Дзюба и старший тренер ["Локомотива"] Олег Левин выходили за пределы технической зоны с выходом на поле. Также рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на матче с ЦСКА".

24 сентября "Локомотив" на выезде победил "Зенит" со счетом 2:1. Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте.

"Пока формируем повестку по "пути РПЛ" Кубка России. Решаем, когда пройдет заседание", - добавил Григорьянц.

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 9 матчах. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с "Пари Нижний Новгород" 30 сентября.