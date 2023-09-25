В Москве пройдет международный кибертурнир "Битва за науку"

В программу соревнования вошли восемь игр

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Второй международный студенческий кибертурнир "Битва за науку" пройдет в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта (ФКС) Москвы.

Соревнования организованы Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке ФКС Москвы. В программу соревнования вошли восемь игр: Dota 2, League of Legends, "Мир танков", "Танки блиц", Valorant, PUBG, "Калибр" и Standoff 2. Квалификационные этапы пройдут с 27 сентября по 5 ноября, победители в соревнованиях по Dota 2 и "Миру танков" будут определены 18 ноября, по остальным играм - 17 ноября.

"Чувствуя большое внимание к теме со стороны студенческого сообщества, мы обратились к статистике, которая подтвердила, что 40% студентов играют в компьютерные игры, а также активно потребляют игровой видеоконтент. К слову, сегодня, согласно нашим исследованиям, которые мы завершим в конце следующего месяца и обязательно обнародуем, уже можно говорить об увеличении этой аудитории - совершенно точно темой киберспорта и гейминга увлечены более 50% студентов, то есть 2 млн человек", - заявила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Первый международный турнира "Битва за науку" прошел в 2021 году и был приурочен к Году науки и технологий. В нем приняли участие более 1,3 тыс. игроков из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.