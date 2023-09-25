Египетская футбольная ассоциация допускает возможность гостевого матча с россиянами

В организации отметили, что находятся на связи с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым

ТАСС, 25 сентября. Руководство Египетской футбольной ассоциации находится в контакте с Российским футбольным союзом (РФС) и готово рассмотреть возможность проведения гостевой игры с российской сборной. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валидэль-Аттар.

"Ответный матч сборных России и Египта в России в октябре невозможен, потому что у нас уже другие планы. Возможно, позже. В целом мы не против поездки в Россию, это вопрос планов сборной. Одно могу сказать, мы на связи с моим другом, генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым", - сказал Эль-Аттар.

В сентября одна из двух групп сборной России, в которую вошли футболисты до 23 лет, провела два гостевых товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).