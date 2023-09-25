Российский футболист "Реал Сосьедад" Арсен Захарян заразился коронавирусом

В испанском клубе пока не могут сказать, когда полузащитник сможет играть

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян заразился коронавирусом и находится в процессе восстановления от болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

"Арсен восстанавливается после коронавируса, ему еще предстоит работать с командой. Мы пока не можем сказать, когда он снова сможет играть", - сообщили ТАСС в "Реал Сосьедад".

23 сентября "Спорт-Экспресс" сообщил, что Захарян пропустит матч шестого тура чемпионата Испании с "Хетафе" из-за болезни, однако не уточнялось, из-за какой. Игра прошла 24 сентября и завершилась победой "Реал Сосьедад" со счетом 4:3.

Захаряну 20 лет, он перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник провел в составе команды три матча в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

После шести туров "Реал Сосьедад" занимает восьмое место в турнирной таблице с девятью очками. В следующем туре команда из Сан-Себастьяна на выезде сыграет с "Валенсией" 27 сентября.