Баскетболист Уэйр оценил влияние ухода Шведа и Милутинова на игру ЦСКА

Защитник отметил, что несмотря на уход баскетболистов, в ЦСКА собралась команда с отличными игроками

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне россиянин Алексей Швед и серебряный призер чемпионата мира серб Никола Милутинов были лидерами московского ЦСКА, поэтому их уход не может не сказаться на игре баскетбольной команды. Такое мнение ТАСС высказал защитник ЦСКА американец Каспер Уэйр.

"Безусловно, это очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды. Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведем матчей, тем лучше мы будем играть", - сказал Уэйр.

Швед и Милутинов покинули команду в межсезонье. В прошлом сезоне ЦСКА занял третье место в Единой лиге ВТБ. На завершившемся 24 сентября Суперкубке Единой лиге ВТБ армейцы заняли шестое место из восьми.