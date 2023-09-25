Саутин не считает переход Качанова и Мялина потерей для российских прыжков в воду

Спортсмены выступят за сборную Узбекистана на проходящих в Китае Азиатских играх

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Переход чемпиона Универсиады-2015 Игоря Мялина и серебряного призера Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге Вячеслава Качанова в сборную Узбекистана не стоит считать потерей для российских прыжков в воду. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин.

"Ни о какой потере для российских прыжков в воду речи быть не может, в сборной они занимали шестое-седьмое места, - сказал Саутин. - Это не спортсмены уровня Евгения Кузнецова, Виктора Минибаева, Никиты Шлейхера".

"Главное, чтобы нашу сборную допустили [до международных стартов], а они пусть делают то, что хотят - хоть за Уругвай выступают", - добавил он.

Мялин и Качанов выступят за сборную Узбекистана на проходящих в Китае Азиатских играх.

27-летний Мялин и 20-летний Качанов были исключены из списка кандидатов в основной состав сборной России 11 августа. Они стали единственными представителями Узбекистана, заявленными на Азиатские игры на соревнования по прыжкам в воду.