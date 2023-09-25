Спортдиректор "Локомотива" остался недоволен работой в летнее трансферное окно

Дмитрий Ульянов отметил, что для "Локомотива" было удачей зимой подписать контракт с нападающим Артемом Дзюбой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Работа московского футбольного клуба "Локомотив" в летнее трансферное окно была неудовлетворительной. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов.

"Вы знаете, что мы потратились очень сильно зимой, летом у нас недостаточно получилось, - сказал Ульянов. - Все, кого приобрели, это в долгую, это Илья Самошников, Владислав Сарвели, на флажке отдали Вильсона Изидора. Слабого футболиста в "Локомотив" мы не хотим брать, нужен тот, кто усилит, но такие дорого стоят. Мы не обладаем пока такими средствами".

"Доволен ли я проделанной работой летом? Не доволен, никто не доволен. Но вопрос другой - нужны средства. Ясно, что я не доволен: все усилились, а "Локомотив" не усилился. Взяли Сарвели, Самошникова и Сулейманова? Это мы удвоили позиции. Если мы заявляем, что будем бороться за высокие места, то нужно брать топового футболиста", - добавил спортивный директор "Локомотива".

В ночь на 15 сентября для клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) закрылось летнее трансферное окно. Состав железнодорожников пополнили защитник Илья Самошников, нападающие Владислав Сарвели и Тимур Сулейманов. Французский форвард Вильсон Изидор перешел в петербургский "Зенит" на правах аренды.

Ульянов отметил, что для "Локомотива" было удачей зимой подписать контракт с находившимся на тот момент без клуба нападающим Артемом Дзюбой. "Чтобы кто-то отпал из игроков уровня Артема Дзюбы, которого мы взяли зимой, - это обоюдное счастье, которое произошло, - сказал Ульянов. - Он не согласился перейти в какой-то клуб, так получилось, что перешел к нам. Дал качество и остальное нам. Таких, как Дзюба, нет".

Премиальные за матч с "Зенитом"

24 сентября "Локомотив" на выезде победил "Зенит" со счетом 2:1 в матче девятого тура РПЛ.

"Будут ли дополнительные премиальные за победу над "Зенитом"? Это неважно, тут на самом деле не про премиальные, а про футбол, - отметил Ульянов. - Я думаю, что если бы ребятам сказали, что нет премиальных, все равно бы они бились. Премиальные есть за каждый матч, за каждую победу, естественно".

"Локомотив" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в девяти матчах. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с "Пари Нижний Новгород" 30 сентября.