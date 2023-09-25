Суперфинал Кубка России по футболу пройдет 2 июня

Первый матч финала "пути РПЛ" пройдет в период с 30 апреля по 2 мая, ответная игра - с 14 по 16 мая, финал "пути регионов" - также в период с 14 по 16 мая

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Суперфинал Фонбет - Кубка России по футболу сезона-2023/24 состоится 2 июня 2024 года. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Первый матч финала "пути Российской премьер-лиги" пройдет в период с 30 апреля по 2 мая, ответная игра - в период с 14 по 16 мая. Финал "пути регионов" состоится в период с 14 по 16 мая.

Розыгрыш Кубка России по футболу сезона-2023/24 стартовал 25 июля. По регламенту турнира 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в "плей-офф пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в "плей-офф пути регионов", а расположившиеся на четвертых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в "плей-офф пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии "плей-офф пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию "плей-офф пути регионов". Команды из "плей-офф пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).