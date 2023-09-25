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Фигурное катание

Победитель финала Кубка России фигурист Лазукин завершил карьеру

Победитель Кубка России работает тренером в Казахстане

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Победитель финала Кубка России 2019 года Андрей Лазукин завершил карьеру фигуриста и перешел на тренерскую работу. Об этом ТАСС сообщил его бывший тренер Алексей Мишин.

"Мне сейчас было очень интересно побывать в Казахстане, увидеть там своих друзей, - сказал Мишин. - Особенно рад был пообщаться со своим учеником Андреем Лазукиным, который сейчас работает в Казахстане тренером по фигурному катанию".

"Недавно я с ним проводил мастер-класс в Мексике, хочу сказать, что в современном фигурном катании сейчас трудно найти спортсмена с такими отточенными линиями и такой породистой грацией. Говорю об Андрее не как о соревнующемся спортсмене, а как об образце высококачественного катания на коньках", - отметил он.

Лазукину 25 лет. На командном чемпионате мира в Фукуоке в составе российской команды он завоевал бронзовую медаль. Спортсмен дважды побеждал на этапах Кубка России, один раз - на этапе юниорского Гран-при. 

Теги:
Фигурное катание
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