Янчук считает, что теннисист Хачанов проявил характер в матче с Кордой

Россиянин обыграл американца в двух сетах в матче полуфинала турнира в Китае

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов проявил терпение в решающие моменты полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае против американца Себастьяна Корды. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Хачанова. В финале россиянин сыграет с победителем матча между соотечественником Асланом Карацевым и японцем Ёсихито Нисиокой.

"У Корды был великий отец (Петр Корда - победитель Открытого чемпионата Австралии 1998 года - прим. ТАСС), чтобы стать продолжателем его традиций, ему еще нужно работать и работать. Он вроде бы играет резко, мощно, в современном стиле, но нервы его часто подводят, что мы видели и в матче против Карена тоже. По рисунку игры матч был равным, но Карен проявил характер, стиснул зубы и дотерпел в решающие моменты. Хочу поздравить Карена, он достойно играл и заслуженно вышел в финал", - сказал Янчук.

Турнир в Чжухае проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 250. Призовой фонд соревнований составляет более $981 тыс. Впервые турнир был проведен в 2019 году, тогда его победителем стал австралиец Алекс де Минаур. В последующие годы соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.