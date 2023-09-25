25 сентября, 13:33
ATP

Янчук рассказал, за счет чего Сафиуллин смог победить Музетти в полуфинале турнира ATP

Россиянин превосходил соперника в скорости ударов, отметил заслуженный тренер России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин превзошел итальянца Лоренцо Музетти в скорости ударов в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чэнду. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP.

"Я считаю, что Сафиуллин превосходил своего соперника в скорости ударов. Было видно огромное желание победить, и оно ему сильно помогло. Первый выход в финал турнира ATP - это важное событие в карьере любого игрока, нужно поздравить с этим Романа", - сказал Янчук.

Сафиуллину 26 лет, он занимает 55-е место в рейтинге ATP. Россиянин ранее доходил до полуфиналов на соревнованиях в Тель-Авиве и Марселе в 2022 году. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2023). 

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