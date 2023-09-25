Футболист Севикян оформил все документы для выступления за сборную Армении

Спортсмен получил вызов на сбор национальной команды с 9 по 18 октября

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян оформил все документы, необходимые для выступления за сборную Армении. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

"Эдгар Севикян вызван в сборную Армении. Все необходимые документы оформлены, он уже может выступать за сборную Армении", - сообщили в пресс-службе ФФА.

25 сентября пресс-служба "Пари НН" сообщила, что Севикян получил вызов в сборную Армении на сбор национальной команды с 9 по 18 октября.

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 13 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. 30 августа тренерский штаб сборной России включил Севикяна в число 49 футболистов, приглашенных на сбор команды в Новогорске. На следующий день Севикян отказался от приглашения, объяснив это желанием выступать за сборную Армении.